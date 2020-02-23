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  4. 23 Şubat 2020 17:24

Şoförün üzerine tiner döküp yakan kadın tutuklandı !

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, öğrenci servisi içinde tartıştığı şoförün üzerine tiner döküp ateşe veren kadın tutuklandı. Şoförün hayati tehlikesi devam ederken, öğrenci servisi ise kullanılamaz hale geldi.

Şoförün üzerine tiner döküp yakan kadın tutuklandı !
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, öğrenci servisi içinde tartıştığı şoför Eray Ç'nin üzerine tiner döküp ateşe veren Döndü Y. tutuklandı.

Geçen Perşembe günü Çaycuma Çay Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mimar Sinan Ortaokulu'na öğrenci taşımacılığı yapan Eray Ç. öğrencileri evlerine bırakıp döndükten sonra minibüse aldığı Döndü Y. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Döndü Y, yanında getirdiği tineri minibüse ve Eray Ç'nin üzerine dökerek ateşe verdi.

VÜCUDUNUN BÜYÜK KISMI YANDI

Çevredeki vatandaşların müdahalede bulunduğu Eray Ç'nin vücudunun büyük kısmı yandı. Eray Ç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Eray Ç, ardından Ankara'ya sevk edildi.

TUTUKLANDI

Eray Ç'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öğrenci servisi de kullanılmaz hale geldi. Polis, olayın ardından kaçan Döndü Y'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Döndü Y. tutuklandı.

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