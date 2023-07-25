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Sokak köpekleri bir can daha aldı! Cesedi parçaladılar

Sokak köpekleri bir can daha aldı! Cesedi parçaladılar
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Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 90 yaşındaki yaşlı adamın, parçalanmış cesedi bulundu.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde abdest almak için evinin önüne çıkan 90 yaşındaki F.D., sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Dün Hazro ilçesinin kırsal Dadaş Mahallesi Dadaş Ağılı mezrasında F.D., abdest almak için evininin önüne çıktı. Burada köpeklerin saldırısına uğrayan D., aldığı yaralarla hayatını kaybetti.

Kimsesiz olduğu öğrenilen D.'den gün boyu haber alamayan mezra sakinleri çevreye yayılan kötü koku nedeniyle ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CESEDİ PARÇALAMIŞLAR
Kokunun yayıldığı D.'nin evinin önüne gelen ekipler, yaşlı adamın köpekler tarafından kısmen parçalanmış cesediyle karşılaştı. Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler diyarbakır sokak köpeği abdest
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