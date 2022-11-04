Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da, husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Olay, gece Manice Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup iddiaya göre, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Cebrail E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kavgada yaralanan Mehmet E., Abuzer E. ve Bedir B.'nin tedavisi devam ederken, polis de olaya karıştığı belirlenen ismi açıklanmayan 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

DHA