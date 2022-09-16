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  4. Sokak ortasında çekip vurdu! Korkunç cinayet kamerada

Sokak ortasında çekip vurdu! Korkunç cinayet kamerada

Kahramanmaraş’ta iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Silahlı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen M.D ve H.A., karşılaştı. Bir müddet tartışan ikiliden M.D, silahla H.A.'ya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan H.A.'yı hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen H.A. hayatını kaybetti.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. M.D'nin elindeki silahla H.A.'ya ateş açtığı ve daha sonra olay yerinden kaçtığı, yaralanan şahsın da yere düştüğü görüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürerken, kaçan şahsın yakalanması için çalışma devam ediyor.

Etiketler kahramanmaraş cinayet cinayet anı
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