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  4. Sokak ortasında kadın cinayeti! Boşandığı eşini tabancayla vurdu

Sokak ortasında kadın cinayeti! Boşandığı eşini tabancayla vurdu

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Ankara’da tartıştığı eski eşini sokak ortasında tabancayla vuran saldırgan yakalandı.

Korkunç olay Ankara’nın Çankaya ilçesinde saat 15.30 sıralarında Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi üzerinde meydana geldi.

Mehmet E., geçen yıl boşandığı Pelin C. ile cadde üzerindeki markette karşılaştı. Mehmet E., bilinmeyen bir nedenle eski eşiyle tartışmaya başladı. Mehmet E., tartışma sırasında üzerindeki tabancayı çıkarıp Pelin C.'ye ateş etti. Vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaralanan 3 çocuk annesi, kanlar içinde yere yığıldı. Mehmet E., elinde tabancayla yaralı haldeki eski eşinin başında beklemeye başladı. "Bana bunu niye yaptınız?" diye bağıran Mehmet E.'ye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Pelin C.'nin başında bir süre silahla bekleyip, yanına kimseyi yaklaştırmayan Mehmet E., polisin geldiğini görünce kaçmaya çalıştı. Bu sırada yaralı Pelin C., çevredekiler tarafından araçla hastaneye götürüldü.

 

DHA

Etiketler kadın cinayeti cinayet
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