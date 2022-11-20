Sokak ortasında silahlı kavga: 3 çocuk tüfekle vuruldu!

Gaziantep'te, husumetli ailelerin silahlı kavgasında sokakta oynayan 3 çocuk yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli 2 aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, sokakta oynayan Sıraç Ç. (5), Serdar A. (9) ve Zeki A.'ya (10) isabet etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralı 3 çocuk, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuklardan Sıraç Ç.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA