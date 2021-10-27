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  4. Sokakta ölü bulunmuştu... Sır perdesi aralandı

Sokakta ölü bulunmuştu... Sır perdesi aralandı

Sokakta ölü bulunmuştu... Sır perdesi aralandı

Isparta'da sokak ortasında göğsünden vurulmuş halde bulunan kadının intihar ettiği ortaya çıktı.

Eğirdir'de dün öğle saatlerinde Adayolu Caddesi'nde otogar yakınında silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Hülya A.'yı göğsünden vurulmuş halde buldu.

İNTİHAR ETMİŞ
Polis, olayın ardından eşi C. A.'nın ifadesini aldı. Araştırma sonrasında Hülya A.'nın intihar ettiği anlaşıldı. Yaklaşık 2 yıl önce evlendiği asker eşiyle tartışan Hülya A.'nın öğle saatlerinde valiziyle evden ayrıldığı, yanına kocasının tabancasını da aldığı belirtildi.

Hülya A.'nın cenazesi Isparta Şehir Hastanesi Morgu'ndan ailesi tarafından teslim alındı.

DHA

Etiketler ısparta kadın cesedi
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