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Somali liderinin oğlunun ilk duruşma tarihi belli oldu

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İstanbul'da bir motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun 6 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına 16 Ocak 2024'de başlanacak.

Fatih’te 30 Kasım tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray İstikametinde iddiaya göre Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, Somali Konsolosluğu’na ait koruma kararı bulunan araçla motosikletli kurye Y.E.G.’e (38) çarpmış, ağır yaralanan Y.E.G. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından şüpheli Mohamud ise önce polis merkezinde ifadesinin ardından serbest bırakılmış, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Bu sırada vefat haberiyle birlikte şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış ancak şüphelinin 2 Aralık 2023’de Türkiye’den ayrıldığı tespit edilmişti.

Eşi herhangi bir şikayetinin bulunmadığını söylemişti

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede ise Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunda şüphelinin asli kusurlu, Y.E.G.’in ise tali derecede kusurlu olduğu belirtilmişti. Ayrıca müşteki Ö.G.’in 13 ve 15 Aralık tarihlerinde alınan beyanlarında şüpheliden şikayetçi olduğunu ancak 20 Aralık’taki ifadesinde ise ‘bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını’ söylediği kaydedilmişti.

Yargılama 16 Ocak'ta başlayacak

Şüpheli Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle yargılanmasına İstanbul 33.Asliye Ceza Mahkemesi'nde 16 Ocak 2024 saat 11.45'de başlanacak.

Etiketler somali somali cumhurbaşkanı'nın oğlu kaza dava mahkeme
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