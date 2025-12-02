  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Sosyal medyada canlı yayında kadına şiddet uygulayan cani yakalandı!

Sosyal medyada canlı yayında kadına şiddet uygulayan cani yakalandı

Güncelleme:

Sosyal medyada açtığı canlı yayında genç bir kadına defalarca tokat atıp hakaretler yağdıran şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta yapılan bir canlı yayında bir şüpheli eşi olduğu iddia edilen genç kadına şiddet uyguladı.

Dakikalarca süren ve şüphelinin küfür, hakaret, tehditler savurarak kadına saldırdığı anlar infial yaratırken sosyal medyada genç kadın için yardım çağrıları yapıldı.

Canlı yayın sırasında şüphelinin kendisine tepki gösteren diğer sosyal medya kullanıcılara da "O benim canım, o benim karım. Gücünüz yetiyorsa elimden alın" karşılığını verdiği görüldü.

Şikayetler sonrasında Emniyet güçleri harekete geçti ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada kadına şiddet uygulayan şüphelinin Karaman'da yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karaman'da gerçekleşen olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir sanal medya hesabı üzerinden yapılan canlı yayında 'bir erkeğin yanındaki kadına bağırarak fiziksel şiddet uyguladığı' Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızca belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu N.K. isimli kadına şiddet uygulayan şüphelinin B.S. (engelli raporlu) olduğu tespit edilmiş ve yakalanmıştır" dedi. (DHA)

 

DHA

text-ad
Etiketler sosyal medya canlı yayın kadına şiddet gereği yapıldı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sahnelerin mankenleri kıskandıran güzel ismi de botoks mağduru oldu Sahnelerin mankenleri kıskandıran güzel ismi de botoks mağduru oldu Sürücü ehliyetleri ile ilgili o düzenleme iptal edildi! Sürücü ehliyetleri ile ilgili o düzenleme iptal edildi! Aralık ayını Mart ayı sandılar... Tüm bahçeler yeşerdi, vatandaş neye uğradığını şaşırdı! Aralık ayını Mart ayı sandılar... Tüm bahçeler yeşerdi, vatandaş neye uğradığını şaşırdı! ''Dur'' ihtarından kaçarken öyle birinin aracına çarptı ki... ''Dur'' ihtarından kaçarken öyle birinin aracına çarptı ki... Resmi Gazete'de yayımlandı; ''elektrikli scooter''larda kurallar sil baştan... Resmi Gazete'de yayımlandı; ''elektrikli scooter''larda kurallar sil baştan... Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı canlı yayında yeni asgari ücret tahminini açıkladı Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı canlı yayında yeni asgari ücret tahminini açıkladı Hava durumu raporu açıklandı: 4 ayrı mevsimi aynı anda yaşayacağız! Hava durumu raporu açıklandı: 4 ayrı mevsimi aynı anda yaşayacağız! Zayıflatan kahve alarmı: Bir bardak kahve yüzünden entübe edildi! Zayıflatan kahve alarmı: Bir bardak kahve yüzünden entübe edildi! Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'in sağlık durumu belli oldu Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'in sağlık durumu belli oldu 5 gündür kayıp olarak aranan çocuk ölü bulundu; arkasında bu mektubu bırakmış! 5 gündür kayıp olarak aranan çocuk ölü bulundu; arkasında bu mektubu bırakmış!
Test sonuçları pozitif çıktı; İzmir'de karantina kararı verildi! Test sonuçları pozitif çıktı; İzmir'de karantina kararı verildi! Altın fiyatlarındaki çalkantılı seyirde İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi: ''O tren kaçtı...'' Altın fiyatlarındaki çalkantılı seyirde İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi: ''O tren kaçtı...'' Kadıköy'deki dev derbide Fenerbahçe ve Galatasaray 1'er golle 1'er puanı paylaştı Kadıköy'deki dev derbide Fenerbahçe ve Galatasaray 1'er golle 1'er puanı paylaştı Türkiye'de il olması beklenen 24 ilçe belli oldu Türkiye'de il olması beklenen 24 ilçe belli oldu Donald Trump hastaneye kaldırıldı; sağlık durumu açıklandı... Donald Trump hastaneye kaldırıldı; sağlık durumu açıklandı... Bebek katili Öcalan için ''umut hakkı'' diyen Bahçeli'den yeni af açıklaması! Bebek katili Öcalan için ''umut hakkı'' diyen Bahçeli'den yeni af açıklaması! Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı düzenlendi! Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı düzenlendi! Yeni sezonu merakla beklenen İnci Taneleri için karar verildi Yeni sezonu merakla beklenen İnci Taneleri için karar verildi