Sosyal medyada canlı yayında kadına şiddet uygulayan cani yakalandı

Sosyal medyada açtığı canlı yayında genç bir kadına defalarca tokat atıp hakaretler yağdıran şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta yapılan bir canlı yayında bir şüpheli eşi olduğu iddia edilen genç kadına şiddet uyguladı.

Dakikalarca süren ve şüphelinin küfür, hakaret, tehditler savurarak kadına saldırdığı anlar infial yaratırken sosyal medyada genç kadın için yardım çağrıları yapıldı.

Canlı yayın sırasında şüphelinin kendisine tepki gösteren diğer sosyal medya kullanıcılara da "O benim canım, o benim karım. Gücünüz yetiyorsa elimden alın" karşılığını verdiği görüldü.

Şikayetler sonrasında Emniyet güçleri harekete geçti ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada kadına şiddet uygulayan şüphelinin Karaman'da yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karaman'da gerçekleşen olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir sanal medya hesabı üzerinden yapılan canlı yayında 'bir erkeğin yanındaki kadına bağırarak fiziksel şiddet uyguladığı' Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızca belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu N.K. isimli kadına şiddet uygulayan şüphelinin B.S. (engelli raporlu) olduğu tespit edilmiş ve yakalanmıştır" dedi. (DHA)

DHA