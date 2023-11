Sosyal medyadaki tek bir tıklamayla hayatını karardı

Bursa’da bir kişi sosyal medya hesabında gezerken, karşısına çıkan sahte banka reklamı yüzünden hayatının şokunu yaşadı. Dolandırıcıların tuzağına düşen vatandaşın banka hesabını boşalttılar...

Bursa’da bir kişi sosyal medya hesabında gezerken, karşısına çıkan banka reklamına tıkladı. Dolandırıcıların ağına takılan vatandaşın yaklaşık 60 bin lirası buhar olurken, savcılığa başvuran kişi, “Ya hesabımda 300-400 bin olsaydı, bunun bedelini nasıl ödeyecektik?” dedi.

Merkez, Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi'nde yaşayan sürücü kursu eğitmeni S.O., pandemi döneminde oğluna araba almak için düşünürken, sosyal medya hesabında karşısına çıkan bir banka reklamını gördü. 0.84 faizle kredi imkanı sunan reklama göz gezdiren S.O., bağlantı linkine tıkladı.

Karşısına çıkan formu dolduran S.O., bir gün sonra tanımadığı bir numara tarafından arandı. Düşük faizli kredi imkanından yararlanmak isteyen S.O.’yı tuzağa düşüren dolandırıcılar, S.O.’nın banka hesabına sızmak için kimlik ve onay bilgilerini istediler. Telefonuna gelen onay kodunu dolandırıcılara veren S.O., birkaç gün sonra özel ders verdiği öğrencisinin attığı para sonrasında hesabının ekside olduğunu gördü. Hemen hesaplarını kontrol eden adam, hesabından 30 bin liranın üzerinde kredi çekildiğini gördü. Savcılığın yolunu tutan S.O., kendisini dolandıran şüphelilerin bulunması ve ceza alması için şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin çalışması sonrası, tespit edilen şüpheliler bulundu. Şikayet üzerine 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 3 şüpheliden biri tutuklanarak ceza evine gönderildi. İki şüpheli ise para cezasına çarptırıldı.

Faiziyle birlikte yaklaşık 60 bin lira ödeyen S.O., “Ben emekli bir adamım, bu bizim için kolay bir borç değil. Bu zararının karşılanması için de yargıya başvuracağım” dedi.

Dolandırıcıların tuzağına düşen S.O., “Pandemi dönemiydi. Oğluma araç almak için kredi bakıyordum. Bir ara 'sosyal medyada gezeyim' dedi. Bu esnada karşıma bir banka reklamı çıktı. Reklamda 0.84 faizli kredi çekileceğini söylüyordu. Ben de detaylarını merak ettiğim için linke tıkladım. Tıkladığım linkte bir form doldurdum. Bir gün sonra beni bir numara aradı ve bana kredi başvurunuzun tamamlanması için kimlik ve telefona gelen kodu söylememi istedi. Mobil bankacılık hesabıma kendi telefonlarından giriş yapmışlar. Ben şüphelenince telefonu kapatıp bankaya gittim. Bankada hesabımda hareketlilik olup olmadığını sordum. Banka görevlileri olmadığını söyleyince evime gittim. Bir öğrencime özel ders vermiştim. Daha sonra hesabıma para atınca, hesabımın eksiye düştüğünü gördüm. Hesaplarımı kontrol ettiğimde 30 bin lira üzerinde adıma kredi çekilmiş. Hemen savcılığa gidip şikayetçi oldum. Beni arayan numarayı polise verdim. Polis ekipleri sağ olsunlar çalışma sonrası, şüphelileri tespit etti. 13. Ağır Ceza Mahkemesi şüphelilerin beni dolandırdığını tespit etti. 2 tanesi idari para cezası alırken birisi de tutuklandı. Adalet yerini buldu. Şimdi de tek isteğim, kullanmadığım paranın bana olan iadesi” diye konuştu.

