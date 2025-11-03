  1. Anasayfa
  Sözleşmeli er, izne geldiği memleketinde kazada öldü

Sözleşmeli er, izne geldiği memleketinde kazada öldü

Afyonkarahisar'da TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada izinli olarak memleketine gelen 22 yaşındaki bir sözleşmeli er hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gün saat 02.00 sıralarında Çay- Dinar kara yolunun Pazarağaç beldesi yakınlarında meydana geldi. A.D. (55) yönetimindeki TIR ile A.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan A.A. , ambulansla götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. TIR şoförü A.D. gözaltına alındı.

Mardin'de görevli Sözleşmeli Er A.A. 'ın memleketine izne geldiği öğrenildi. Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, "Vefat eden gencimiz Akkonak nüfusuna kayıtlı. Mardin 70. Mekanize Tugayı'nda görevli sözleşmeli er. Akkonak köyünde askeri törenle uğurlanacak" dedi. (DHA)

