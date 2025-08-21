  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Suç makinesi kadın hırsız yarım milyon TL'lik son vurgununda yakalandı

Suç makinesi kadın hırsız yarım milyon TL'lik son vurgununda yakalandı

Güncelleme:

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 3 adreste 500 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve takı çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 31 Temmuz tarihinde Darıca’da 3 ayrı adreste evden hırsızlık olayı yaşandı.

Yapılan incelemelerde hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen Y.G.'nin 84 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi dün Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

text-ad
Etiketler suç makinesi kadın vurgun gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tuz Gölü'nde gizemli olay! Tam 1 yıldır ansızın ortaya çıkıp, birden yok oluyor! Tuz Gölü'nde gizemli olay! Tam 1 yıldır ansızın ortaya çıkıp, birden yok oluyor! Haber alınamayan 2 kız kardeş evde ölü bulundu Haber alınamayan 2 kız kardeş evde ölü bulundu Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası dikkat çeken açıklama Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası dikkat çeken açıklama 1 Euro 47 TL tatili bitti... Gurbetçiler sınır kapılarında metrelerce kuyruk oluşturdu 1 Euro 47 TL tatili bitti... Gurbetçiler sınır kapılarında metrelerce kuyruk oluşturdu Defne Samyeli'den Rasim Ozan Kütahyalı'nın hadsizliğine çok sert ve imalı tepki! Defne Samyeli'den Rasim Ozan Kütahyalı'nın hadsizliğine çok sert ve imalı tepki! Ağustos ayının il il en geniş kapsamlı son seçim anketinin sonuçları açıklandı Ağustos ayının il il en geniş kapsamlı son seçim anketinin sonuçları açıklandı Hastanelerin bu 2 servisinde mesai saatleri değişti Hastanelerin bu 2 servisinde mesai saatleri değişti Sokak ortsında kadına şiddet dayağı: ''Ablama şiddet uyguladı!'' Sokak ortsında kadına şiddet dayağı: ''Ablama şiddet uyguladı!'' Küçük yatırımların bir bileni Mert Başaran, porföyü ile BES için kritik uyarı Küçük yatırımların bir bileni Mert Başaran, porföyü ile BES için kritik uyarı Askeri üste büyük yangın! Dumanlar şehri sardı... Askeri üste büyük yangın! Dumanlar şehri sardı...
Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Şafak'a çok sert yalanlama Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Şafak'a çok sert yalanlama Ajda Pekkan 80'e 1 kala ''şaşırtmaya'' devam ediyor: Artık tanımak mümkün değil! Ajda Pekkan 80'e 1 kala ''şaşırtmaya'' devam ediyor: Artık tanımak mümkün değil! Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da denize sıfır kriz Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da denize sıfır kriz Bir Şarkısın Sen'in ''Fındık Kurdu'' Berna'nın son hali olay oldu Bir Şarkısın Sen'in ''Fındık Kurdu'' Berna'nın son hali olay oldu İmajını da görüntüsünü de değiştiren Funda Arar'ı artık tanımak imkansız... İmajını da görüntüsünü de değiştiren Funda Arar'ı artık tanımak imkansız... Bu sefer de bir kişinin kulağını kestiği görüntüler de ortaya çıktı! Bu sefer de bir kişinin kulağını kestiği görüntüler de ortaya çıktı! Yangında cehenneme dönen cennette tabiat ana kendi kendine geri döndü! Yangında cehenneme dönen cennette tabiat ana kendi kendine geri döndü! Defne Samyeil'nin kızı Derin Talu aradığı aşkı buldu, yeni sevgilisini böyle ilan etti! Defne Samyeil'nin kızı Derin Talu aradığı aşkı buldu, yeni sevgilisini böyle ilan etti! Yoğun bakıma kaldırılan Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in son hali ortaya çıktı Yoğun bakıma kaldırılan Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in son hali ortaya çıktı Plajda korkunç ölüm: Dalgalarla açığa sürüklenen genç boğuldu Plajda korkunç ölüm: Dalgalarla açığa sürüklenen genç boğuldu