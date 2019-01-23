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  4. 23 Ocak 2019 23:00

Suç makinesi yakalandı

Aydın'da jandarma ekiplerinin şüphelendikleri kişi cezaevi firarisi ve suç makinesi çıktı.

Suç makinesi yakalandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde, jandarma ekipleri yolda kimlik kontrolü yaptığı sırada 12 ayrı suçtan aranan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi M.A.'yı (32), gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Arslan, tutuklandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında kırsal Tuzburgazı Mahallesi’nde meydana geldi. Jandarma Trafik ve Asayiş ekipleri, yol kontrol noktasında durdurdukları bir motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişiye kimlik kontrolü yaptı. Jandarma, arkada yolcu olarak bulunan kimliğinin yanında olmadığını söyleyen ve isminin S.K. olduğunu belirten gençten şüphelendi. Gözaltına alınan şüpheli S.K.'nın jandarmadaki sorgusunun ardından hükümlü veya tutuklunun kaçması, konut dokunulmazlığı, mala zarar verme ve hırsızlık gibi 12 ayrı suçtan araması olan M.A. olduğu ortaya çıktı. Ayrıca bu suçlardan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası olduğu, 19 Aralık 2018 tarihinde Nazilli Açık Cezaevi’nden kaçtığı öğrenildi. Cezaevi firarisi jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

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