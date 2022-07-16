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Sünnet düğünü kana bulandı: 3 ölü, 5 yaralı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen sünnet düğününde, aralarında husumet bulunan 2 aile üyeleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesi kırsal Güvemçetmi Mahallesi'nde düzenlenen bir sünnet düğününe Macarlar Mahallesi'nden kişiler de katıldı. 

Aralarında daha önceden husumet bulunan 2 aile üyeleri düğünde karşılaşınca, kavga çıktı. Taraflar birbirlerine silahla ateş etti. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafında yapılan kontrolde S.Y., A.Y. ve A.S'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. 5 yaralı ise ambulanslarla Balıkesir Şehir Hastanesine ve Balıkesir Tıp Fakültesine götürüldü. 2'si ağır 5 kişinin tedavisi devam ederken, jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler balıkesir sünnet düğünü silahlı kavga
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