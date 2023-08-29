Taciz iddiası sonrası döve döve jandarmaya teslim ettiler
İzmir’de 13 yaşındaki bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı mahalleli tarafından dövülüp, jandarmaya teslim edildi.
İddiaya göre, Torbalı'nın Ayrancılar Mahallesi'nde uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen A.K., 5 yıldır aynı mahallede yaşadığı erkek çocuğuna 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu. Çocuk, olayı mahalleliye anlattı. Mahalleli de şüpheliyi yakalayarak darbetti.
İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, A.K.'yi gözaltına aldı. İfadesi alınan çocuk, A.K.'nin kendisine uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.
Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.K. 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA
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