Tacizci ''fenomen'' mastürbasyon yaparken yakalandı

Olay, saat 02.45 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Tellidere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede gece sahura kalkanlar, bir kişinin pencereden müstakil bir evin içini gözetleyip mastürbasyon yaptığını fark etti. Ellerinde sopalarla sokağa çıkan mahalleli kovaladıkları şüpheliyi bir evin bahçesinde yakaladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınan şüphelinin zihinsel sorunları olan ve Youtube’daki komik videoları izlenen ’Dingilo’ lakaplı A.Ö. olduğu ortaya çıktı. Polis tarafından ’uygunsuz davranıştan’ gözaltına alınan A.Ö.’nün sorgusu devam ediyor.