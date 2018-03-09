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  4. 09 Mart 2018 18:46

Taksim Meydanı'nda silahlı çatışma: 3 yaralı

Taksim Meydanı'nda çok sayıda silah sesi duyuldu. Kazancı Yokuşunda 2 grup silahlı çatışmaya girdi. E

Taksim Meydanı'nda silahlı çatışma: 3 yaralı
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Taksim Meydanı Kazancı yokuşunda bulunan bir otelin girişinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Çok sayıda silah sesi Taksim Meydanı'nda paniğe neden oldu. Bazı kişiler kaçarken bazı kişilerin Cumhuriyet Anıtı çevresinde gizlendiği görüldü.

Çatışmada 3 kişi yaralandı. Polis, çatışmayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken kaçan kişilerin araçlarını Mete Caddesi'nde terkedip yaya olarak uzaklaştı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Gümüşsuyu peronun bulunduğu yerde bir araçta bulunan yaralı bir kişi Kazancı yokuşundan çıkarıp Taksim Meydanı'na doğru taşındı. Özel harekat polisleri bölgede bulunuyor.

Kazancı yokuşunda polis geniş güvenlik önlemi aldı. Gümüşsuyu perona çıkan yola güvenlik şeridi çekildi.

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