SON DAKİKA
ANTALYA SERBEST BÖLGEDE YANGIN ÇIKTI; PATLAMA RİSKİ VAR !
Maliye Bakanı'ndan KDV açıklaması: Yeni dönem başladı !
Maliye Bakanı'ndan KDV açıklaması: Yeni dönem başladı !
Milyonlarca emekliye büyük müjde: Yeni zam yolda !
Milyonlarca emekliye büyük müjde: Yeni zam yolda !
Emlakçı ücretlerinde flaş gelişme: Emlak sektörüne büyük düzenleme !
Emlakçı ücretlerinde flaş gelişme: Emlak sektörüne büyük düzenleme !
NASA'dan insanlığın hayatını değiştirecek buluş
NASA'dan insanlığın hayatını değiştirecek buluş
Aman dikkat ! Başvuru için 23:59'a kadar vaktiniz var
Aman dikkat ! Başvuru için 23:59'a kadar vaktiniz var
Popüler ''flört uygulaması''nda büyük skandal !
Popüler ''flört uygulaması''nda büyük skandal !
Yargıda sürpriz karar ! 17 aydan 12 aya indirildi
Yargıda sürpriz karar ! 17 aydan 12 aya indirildi
Türkiye'nin korkutan Hepatit B gerçeği: Haberimiz yok !
Türkiye'nin korkutan Hepatit B gerçeği: Haberimiz yok !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 04 Nisan 2018 09:37

Taksim’de Suriyeli dilencilerin içki alemi kamerada

Taksim’de yanlarındaki kız çocuğu ile dilenerek para toplayan Suriyelilerin içki alemi, kameralara yansıdı.

Taksim’de Suriyeli dilencilerin içki alemi kamerada
A+ A-

Taksim’de Suriyeli dilencilerin ibretlik halleri, “bu kadarına pes” dedirtti. Taksim Meydanına gelen Suriyeli Faysal M., Cemal F. ve kızı Çiçek, vatandaşların duygusunu sömürerek dilenmeye başladı. Bir süre dilenen ve yeterli miktarda para toplayan Suriyeliler, ardından içki alarak Gezi Parkı’na gitti. Yeşillik alana oturan Suriyeli iki dilenci, küçük kızın yanında içki içmeye başladı. Suriyeli dilencilerin içki alemi kameralara da yansıdı. 

“Sen olsan ne yaparsın anası yok kimse yok” 

İHA muhabirinin mikrofon uzattığı Suriyeli dilenci Faysal M., “Neden içiyorsunuz” sorusuna, “Su mendil satıyoruz. Ne yapalım derdimiz çok” yanıtını verdi. Yapılan yardımlardan dolayı Türkiye devletine teşekkür eden Suriyeli dilencilerden Cemal F. ise, küçük kız çocuğunun yanında içki içmesinin yanlış olduğunu söyleyen İHA muhabirine “Benim yerimde olsan ne yaparsın. Anası yoktur kimse yoktur. Nereye bırakacaksın bunu. Çocuğu nereye bırakacaksın. Benle gidiyor, geliyor benle yatıyor” dedi. 

“İçtikten sonra sızdı” 

İçki aleminin ardından dilenmeye devam eden Suriyelilerden Faysal M.’un bir süre sonra ayakla durmakta zorlandığı görüldü. Gezi parkı merdivenlerinde bir köşeye sinen M., bir süre sonra sızarak beton zemine düştü. Suriyeli dilencilerin ibretlik görüntüleri kameralara da saniye saniye yansıdı. 

İHA

suriyeli dilenci , içki alemi , taksim , dilendiler
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM