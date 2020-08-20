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  4. 20 Ağustos 2020 21:39

Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs karakola sığındı

Rize’nin Fındıklı ilçesinde tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs, halkın tepkisiyle karşılaşınca kaçıp karakola sığındı.

Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs karakola sığındı
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Kadınlara yönelik sosyal medya paylaşımı yüzünden yaklaşık 1 ay önce gözaltına alınarak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mustafa A. sokakta karşılaştığı kendinden şikayetçi olan kadınlarla söz münakaşasına girdi. Mustafa A., kendisine sosyal medya paylaşımları hakkında tepki gösteren kadınlara bıçak çekti.

Daha sonra çevreden esnafların ve vatandaşların toplanması üzerine Mustafa A., hızla olay yerinden uzaklaşarak karakola sığındı.

Yaşanan kovalamacada yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Şahsın Fındıklı ilçesinde 2 gün önce kalp krizi geçirerek vefat eden 25 yaşındaki Alihan Şengül hakkında da sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptığı, son olarak daha önce hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmasına sebep olan kadınlar hakkında da “Allah çocuklarınızın sonunu da Alihan Şengül gibi yapsın” şeklinde paylaşım yaptığı öğrenildi.

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