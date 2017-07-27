Tarzan Sabri polisleri de delirtti

Muratpaşa İlçesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nı kullanan sürücüler, Samanyolu Kavşağı'nda saat 01.00 sıralarında refüjde iç çamaşırlı bir kişi olduğunu görünce polise bilgi verdi. Verilen adrese sevk edilen motosikletli polis timi, refüjden karşı kaldırıma geçen ve üzerinde sadece iç çamaşırı olan kişiyle karşılaştı. Adının Sabri Ü. olduğu belirtilen kişi, karşısında polisi görünce kaçma girişiminde bulundu. Yakalanıp kaldırıma oturtulan ve sakinleştirilmeye çalışan Sabri Ü., sürekli bağırırken, söylediklerinin büyük bölümü anlaşılamadı. Sabri Ü.'nün uyuşturucu ya da Alkolaldığını düşünen polis ekipleri sohbet ederek onu sakinleştirmeye çalıştı. Bir polis memurunun alkol ya da uyuşturucu alıp almadığını sorduğu Sabri Ü., yemin ederek hiçbir şey kullanmadığını söyledi. Gece karanlığında bu halde neden sokakta olduğu sorulan Ü., “Ben Tarzanım. Burada, bu ağacın üzerinde oturuyorum" dedi. Polis ekiplerinin adresini ısrarla sorduğu Sabri Ü., bir ara cevap vermeyi bırakıp altında oturduğu ağacın tepesini işaret parmağıyla göstermekle yetindi.