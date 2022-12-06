  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. TBMM'de yumruk yumruğa kavga! Bir vekil hastanelik oldu

TBMM'de yumruk yumruğa kavga! Bir vekil hastanelik oldu

Güncelleme:

Meclis bütçe görüşmelerinde gergin anlara sahne oldu. AKP'li ve İYİ Partili vekiller arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. İYİ Partili Milletvekili Hüseyin Örs'ün ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs arasında yumruklaşma yaşandı. AKP'li vekilin parmağındaki yüzüğün, Örs'ün kafasında şişlik ve kızarıklığa yol açtığı öğrenildi.

Örs'ün ambulansla Güven Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.

TBMM'de 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde, dün kürsüye çıkan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını hedef almış, bu sırada iki taraf arasında gergin anlar yaşanmıştı.

Etiketler tbmm kavga yumruk yumruğa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hırvat model yine yaptı yapacağını! Japonya'yı ayağa kaldıran paylaşım
Fahiş fiyat gerilimi sokağa taştı! BİM şubesine taşlı saldırı
Türkiye bunu da gördü! Erdoğan geliyor diye bakın ne yaptılar
Erdoğan'ı kendi silahıyla vurdular: ''SGK batırıldı''
İstanbul'un kara gömüldüğü 1987 kışı geri dönüyor!
Son anketten Erdoğan'a 4 kötü haber birden
Reuters ''2022'nin en iyi fotoğraflarını'' yayınladı
Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri uçak düştü
8 aylık hamile kadını öldürüp bebeğini çaldılar
Son seçim anketinden parlamenter sistem çıktı