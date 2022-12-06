TBMM'de yumruk yumruğa kavga! Bir vekil hastanelik oldu
Meclis bütçe görüşmelerinde gergin anlara sahne oldu. AKP'li ve İYİ Partili vekiller arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. İYİ Partili Milletvekili Hüseyin Örs'ün ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs arasında yumruklaşma yaşandı. AKP'li vekilin parmağındaki yüzüğün, Örs'ün kafasında şişlik ve kızarıklığa yol açtığı öğrenildi.
Örs'ün ambulansla Güven Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.
TBMM'de 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde, dün kürsüye çıkan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını hedef almış, bu sırada iki taraf arasında gergin anlar yaşanmıştı.
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