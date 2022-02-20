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TCDD şantiyesinde göçük: 1 ölü

TCDD şantiyesinde göçük: 1 ölü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde TCDD şantiyesindeki göçükte yaralanan Mehmet Y., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Körfez Şirinyalı Mahallesi, Tayyar Yıldırım Caddesi'ndeki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait şantiyede meydana geldi. Şantiyede çalışan Mehmet Y., ıslak toprağın kayması sonucu yaşanan göçüğün altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralanan Y.'yi bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalenin ardından Y., özel bir hastaneye kaldırıldı. 

Ağır yaralanan Mehmet Y.(38), kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

DHA

Etiketler tcdd şantiye göçük
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