Televizyonda kendisini görünce pişman oldu !

Burdur'da namaz kılmak için camiye giden Mehmet Yılmaz'ın (61) abdest alırken çıkarıp astığı ceketinin cebindeki 8 bin 170 lira çalındı. Hırsızlık olayının görüntülerin basında yer almasının ardından şüpheli, pişman olduğunu belirterek parayı polise teslim etti.

Merkeze bağlı Yassıgüme köyünde oturan Mehmet Yılmaz, 13 Mart'ta bankadaki hesabıdan 8 bin 170 lira çektikten sonra namaz kılmak için Konak Mahallesi Kalekapı Caddesi'ndeki Kazancıoğlu Camii'ne gitti. Öğle vakti abdesthaneye giren Mehmet Yılmaz, cebinde paraların bulunduğu ceketi askıya asıp, abdest almaya başladı. Bu sırada lavaboda abdest alır gibi davranan kişi, bir süre sonra askıya yönelerek kendi ceketini Mehmet Yılmaz'ın ceketinin yanına astı. Kendi ceketiyle kamufle ederek Mehmet Yılmaz'ın ceketinin ceplerini karıştıran bu kişi, parayı alıp, yine ceketiyle kamufle ederek abdesthaneden ayrıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hırsızlık, abdesthaneye olaydan 2 gün önce takıldığı ifade edine güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre sonra durumu fark eden Mehmet Yılmaz, polise haber verdi. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelisinin Van'ın Erciş ilçesinde oturan F.Ç. olduğunu tespit etti.

PARA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin televizyon ve gazetelerde yayınlanmasının ardından F.Ç., Erciş Adliyesine giderek olayı kendisinin gerçekleştirdiğini, pişman olduğunu ve parayı iade etmek istediğini belirtti. İfadesinin ardından serbest bırakılan F.Ç., 8 bin 170 lirayı da banka şubesi aracılığıyla Burdur'a gönderdi. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı para, sahibine teslim edildi.

F.Ç.'nin, olayın olduğu dönemde Burdur'da oturan kızının yanına geldiğini ve hırsızlığı gerçekleştirdiği belirtilirken, hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan müzekkerenin Erciş Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği kaydedildi.

'ADAM PİŞMAN OLMUŞ, PARAMI GÖNDERMİŞ'

Parasını aldığını belirten Mehmet Yılmaz, "Bankadan pancar paramı çektim. İşim vardı, çarşıda biraz dolaştım. Vakit gelince camiye gittim. Abdest almak için ceketimi astım. Namazı kıldıktan sonra lokantaya gittim. Para verecektim, baktım cebimde para yok. Paranın çalındığını düşündüm. Camiye giderek güvenlik kamerası görüntülerini izledim ve emniyette şikayetçi oldum. Polis geldi, onlar da güvenlik kameralarını inceledi. Geçen gün haber geldi. Adam pişman olmuş, paramı göndermiş. Gittim, paramı aldım" dedi.

'PARANIN BİR KISMINI CAMİYE BAĞIŞLAYACAĞIM'

Polis ekipleri ve camiye güvenlik kamerasını taktıran Kazancıoğlu Camii imamı Şahin Uçar'a da teşekkür eden Mehmet Yılmaz, "Şahin hoca güvenlik kamerasını taktırmasaydı, benim gibi başka insanlar da mağdur olurdu. Paranın bir kısmını camiye bağışlayacağım" diye konuştu.