TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı
Sancaktepe TEM Otoyolu'nda sac yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu Ankara istikameti trafiğe kapandı.
Sancaktepe TEM Otoyolu'nda sac yüklü TIR devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada sac parçaları yola saçıldı. Ekiplerin TIR'ı kaldırma ve yolu sac parçalarından temizleme çalışmaları sürerken TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.
DHA
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