TEM'de facianın eşiğinden dönüldü !

TEM Edirne istikametinde sabah saat 10.00 sıralarında büyük bir kaza meydana geldi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, saat 15.00 itibariyle bölgede trafik halen kontrollü olarak sağlanıyor.



Hürriyet'ten Serkan Ocak'ın haberine göre meyve yüklü kamyonun akaryakıt tankerine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kaza sonucu tankerde hasar meydana geldi. Tankerden sızan mazot yolu kaplarken, kamyondan dökülen kasalarca meyve de TEM'i kapattı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, tankerin alev almaması büyük bir facianın önüne geçti.

Ancak kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikameti 2 saat boyunca araç trafiğine kapatıldı. Kazanın üzerinden saatler geçmesine rağmen yola sızan akaryakıt nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Saat 15.00 itibariyle Karayolları ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürürken, polis de kontrollü olarak trafiğe açılan yolu zaman zaman tamamen ulaşıma kapatarak, sürücüleri yeni bir kaza ihtimaline karşı uyarıyor.