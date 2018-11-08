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  4. 08 Kasım 2018 08:11

TEM'de korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı

TEM Otoyolu Mahmutbey gişelerinde bir kamyon, önüne başka bir otomobobili alarak park halindeki TIR'a çarptı. Kazada kamyon sürücüsü öldü, 2 kişi de yaralandı.

TEM'de korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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Kaza, saat 05:30 sıralarında Tem Otoyolu Edirne İstikametinde meydana geldi. Mahmutbey gişelerden Edirne istikametine giden Muhammed Ayhan(25), yönetimindeki 68 HP 313 plakalı kamyon seyir halinde olan 34 H 1175 plakalı otomobili de önüne alarak park halindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Muhammet Ayhan ve diğer otomobil içerisindeki kimliği belirlenemeyen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, kamyon sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.



İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Muhammed Ayhan ambulansa konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İHA

tem mahmutbey gişeler , kaza
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