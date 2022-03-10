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Terör örgütü DEAŞ'ın yeni elebaşı belli oldu

Terör örgütü DEAŞ'ın yeni elebaşı belli oldu

Terör örgütü DEAŞ, örgüt elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü kabul ederek, yeni terörist elebaşının Ebu Hasan el Haşimi el Kureşi'nin olduğunu duyurdu.

Telegram'da DEAŞ terör örgütüne yakın kanallarından yayımlanan ses kaydında, terör örgütü elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğü belirtildi.

KUREYŞİ YERİNE YENİ İSİM
Ses kaydında, Kureyşi'nin yerine Ebu Hasan el Haşimi el Kureşi'nin seçildiği duyuruldu.

KUREYŞİ İDLİB'DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
ABD Özel Kuvvetleri'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği operasyonunda öldürülen Ebubekir el-Bağdadi'nin yerine seçildiği duyurulan DEAŞ elebaşı Kureyşi'nin, 3 Şubat'ta ABD güçlerince İdlib ilinde düzenlenen operasyonda öldüğü açıklanmıştı.

Etiketler elebaşı terör deaş
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