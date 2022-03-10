Terör örgütü DEAŞ'ın yeni elebaşı belli oldu

Rusya ihracatı yasakladı! Sadece 4 ülke muaf tutuldu

Antalya'daki zirveden barış çıkmadı: Ukrayna ve Rusya'dan flaş açıklama

ABD en ciddi adımı attı; Bitcoin tepe taklak

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