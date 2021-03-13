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Terör örgütüne bir darbe daha

İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari Yüksekova'da yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo asetik asit ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Yüksekova'da yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo asetik asit ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından Hakkari'deki uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu. 

'Terörün en büyük finans kaynağına darbe vurmaya devam ettiklerini' belirten Soylu, "Yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo asetik anhidrit ele geçirildi. Tebrikler Hakkari Emniyet" ifadelerini kullandı. 

Bakan Soylu, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki ele geçirilen malzemelerle operasyona katkı sağlayan narkotik köpeklerinin bulunduğu fotoğrafı da paylaştı.  

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Yüksekova ilçesinde bulunan depoda PKK'nın en büyük finans kaynaklarından biri olan eroinin ham maddesi asetik anhidrit saklandığı bilgisinin alınması üzerine aramaların yapıldığı kaydedildi.

 

Etiketler pkk terör terörist terör örgütü süleyman soylu içişleri bakanlığı içişleri darbe
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