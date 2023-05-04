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Teröristler burnumuzun dibinden çıktı: İstanbul'da DEAŞ operasyonu

Teröristler burnumuzun dibinden çıktı: İstanbul'da DEAŞ operasyonu
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 11 şüpheliden 8'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan 11 şüpheli tespit edildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanırken 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Etiketler terör terörist deaş operasyon gözaltı
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