Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı 

Tokat'ta, iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı. ​

​Kaza, saat 19.00 sıralarında Tokat- Sivas karayolu Yatmış mevkisinde meydana geldi. Tokat istikametinden Sivas istikametine seyir halinde olan Emine Çoban (35) yönetimindeki 60 HJ 340 plakalı otomobil,



sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Ali Çakar'ın (49) kullandığı 05 DR 448 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Çoban ve Çakar'ın yanı sıra otomobillerde yolcu olarak bulunan Güldane Çakar (48), Şükriye Şeker (76), Sıla Yağmur Çakar (19), Mevlide Çoban (66), Suat Çakar (23), Mihriban Çoban (29), Mehmet Emin Çoban (5) ve Ahmet Emin Çoban (8), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)