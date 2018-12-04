Trabzon'da pilota uçuş öncesi şok mesaj

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon Havalimanı'nda uçuş öncesi beklemekte olan özel bir uçağın pilotu Z.H. (40) adlı kişiye uçuşu öncesinde tanımadığı bir numaradan mesaj geldi. Mesaj içeriğinde uçakta bomba olduğu ve bombanın patlayacağı bilgisini gören pilot Z.H. mesajı aldığı numaranın sahibinden şikayetçi oldu.

Uçakta yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yapılan soruşturma sonucunda pilotun sevgilisi bir arkadaşının telefonundan şaka amaçlı mesaj attığı belirlendi.