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Trafik ışıklarında bekleyen otomobile silahlı saldırı

Trafik ışıklarında bekleyen otomobile silahlı saldırı
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Diyarbakır'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Hanifi E. (40) idaresindeki otomobile, kırmızı ışıkta beklediği sırada henüz kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, otomobildeki Ahmet D. ve Mehmet Ali E. (36) ağır yaralandı. Sürücü Mehmet Hanifi E, yaralıları hastaneye götürdü.

Tedavi altına alınan yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

AA

Etiketler diyarbakır trafik ışıkları otomobile silahlı saldırı
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