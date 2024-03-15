Trafik polisinden ehliyetsiz sürücüye tekme kamerada

Manisa'da trafik polisi, uygulama noktasından kaçmak isteyen ehliyetsiz 17 yaşındaki sürücüyü tekmeleyip, yere yatırdı. O anlar kameraya yansırken, ailenin şikayeti üzerine polis hakkında soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iddiaya göre, ehliyetsiz sürücü E.E., babasına ait 45 YJ 146 plakalı otomobili alıp, trafiğe çıktı. Reşatbey Mahallesi'nde trafik polislerinin uygulama yaptığını gören ve geri manevra yapıp kaçmaya çalışan E.E.'nin kullandığı araç, arkadan gelen otomobile çarptı. Bu sırada otomobile doğru koşan trafik polisi, kapıyı açıp önce E.E.'yi tekmeledi ardından araçtan çıkartarak yere yatırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, E.E.'nin ailesi polisten şikayetçi oldu.

Polis hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, valilik ve emniyet olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. E.E.'nin babası Serkan E., oğlunun teravih namazına gitmek için evden çıktığını, otomobili kendisinden habersiz aldığını belirtip, polis memurunun davranışını kınadığını söyledi.

DHA