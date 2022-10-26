Traktör kazasının altından cinayet çıktı

Çorum'un İskilip ilçesinde traktör kazasının ardından cinayet çıktı. Şarampole devrilmiş halde bulunan traktörün sürücüsü Sefer Ö.'nün husumetlisi tarafından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

22 Ekim tarihinde İskilip ilçesine bağlı Seki köyünde meydana gelen olayda sabah saatlerinde orman kesimi için evinden ayrılan Sefer Ö. (41) yönetimindeki traktör, ormanlık alanda şarampole devrilmiş halde bulundu. Devrilen traktörün römorkunun altında kalan iki çocuk babası Ö.'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

KURŞUN YARASI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARTTI

Kazayla ilgili inceleme başlatan Çorum İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri, Sefer Ö.'ün vücudunda kurşun yarası olduğunu tespit etti. Yapılan tespit üzerine soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Sefer Ö.'ü öldürdüğü değerlendirilen cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı. Cinayetin aydınlatılması için JASAT, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan görevlilerinden oluşan özel ekibin yaptığı çalışmalar neticesinde Sefer Ö.'ü M.K. isimli husumetlisinin öldürdüğü tespit edildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K. isimli şahıs, orman kesimi sebebi ile aralarında çıkan anlaşmazlık sebebiyle husumetli olduğu Ö.'ü kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Sefer Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİNİN AİLESİNİ TESELLİ ETMİŞ

Öte yandan, M.K.'nin cinayeti işledikten sonra olaya kaza süsü vermek amacı ile Ö.'ün traktörünün römorkunu devirdiği ve cesedini de devrilen römorkun altına bıraktığı ortaya çıktı. Yaşanan olayın ardından kendisine ait bahçeye giden M.K., köyde yaşayan vatandaşların kaza olduğunu söylemeleri üzerine tekrar olay yerine gittiği ve Ö.'ün annesini teselli ettiği öğrenildi. Ayrıca cinayet zanlısının, Ö.'ün defnedildiği mezarı da kendisinin kazdırdığı ortaya çıktı. M.K.'nin Ö.'ün annesini teselli etme anı da cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA