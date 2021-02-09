Tren kazasında çocuğunu kaybeden anneye hakaret davası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de meydana gelen tren kazasında oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden ve sosyal medya üzerinden kazayla ilgili paylaşımlar yapan anne Mısra Öz'e açılan dava sonuçlandı.



5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Öz'ün hâkimlere "3 maymunu oynuyorlar, Saray'ın soytarıları" sözleri nedeniyle açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Savcılık, Mısra Öz’ün ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme de aynı suçtan anneye 8 bin 840 lira para cezası verdi.



Çorlu'da ne olmuştu?

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı’ya hareket eden tren, 8 Temmuz 2018’de raydan çıkarak devrilmiş, kazada yedisi çocuk 25 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden çocukların arasında dokuz yaşındaki Oğuz Arda Sel de bulunuyordu.

Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz hakkında ise dava sürecindeki açıklamaları nedeniyle iki farklı dava açılmıştı.