Türkiye onu konuşmuştu... Nisa bebekten acı haber
İstanbul Pendik'te annesi tarafından sokağa terk edilen 3 aylık Nisa Mihriban isimli bebeğin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Anne Ebru S., yargılandığı davada 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Pendik'te 'Nisa Mihriban' olarak tanınan Ebrar Nil bebeği sokağa terk eden anne Ebru S.'ye 'terk' suçundan 5 ay hapis cezası verildi.
Anne Ebru S. ise 'Nisa Mihriban' bebeğin tedavi gördüğü hastanede 30 Eylül tarihinde hayatını kaybettiğini söyledi.
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