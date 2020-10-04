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  4. 04 Ekim 2020 16:10

Türkiye-Yunanistan arasındaki toplantı ertelendi

Türkiye ile Yunanistan arasında yarın NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantının, teknik problemler nedeniyle ertelendiği açıklandı.

Türkiye-Yunanistan arasındaki toplantı ertelendi
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği NATO Karargahı'nda, yarın yapılması planlanan toplantının tamamen teknik nedenlerle ilerleyen günlerde gerçekleştirilmesine karar verildi. Kararın iki ülke tarafından ortak alındığı öğrenildi.

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