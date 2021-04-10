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  4. Türkiye'nin ''intiharkoliği'' bir kez daha denedi! Bu 82'nci deneme!

Türkiye'nin ''intiharkoliği'' bir kez daha denedi! Bu 82'nci deneme!

Türkiye’nin birçok yerinde işsiz olduğunu ileri sürerek intihar girişiminde bulunan ve son olarak Ardahan’da intihara kalkışan genç bu kez Kars’ta ortaya çıktı. İntiharkoliğin 120 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Olay, Kars’ta Halitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Halitpaşa Mahallesi’nde 5 katlı inşaatın tepesine çıkan ’intiharkolik’ Hasan İ.’yi gören vatandaşlar durumu polis, 112 ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, bölgede güvenlik önlemleri aldı.

120 SUÇ KAYDI VAR

Olay yerine gelen polisler, kısa sürede şahsı ikna ederek aşağı indirdi. Polis otosuna alınan Hasan İ. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Harakani Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

 Türkiye’nin birçok yerinde işsiz olduğu bahanesi ile intihar girişimde bulunan Hasan İ., 82’nci intihar girişiminde bulunmuş oldu. İntihar şovmeni olarak da bilinen şahsın 120 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Etiketler intiharkolik şov suç dosyası kabarık intihar
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