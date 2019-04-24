Türkiye'ye karşı ordu kurdular

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre terör örgütü YPG çatısı altında bir araya gelen Ermeni terör örgütü militanlarının tamamının 1915’te tehcir edilen ailelerin yakınlarından oluştuğu açıklandı. Kadın teröristlerin de yer aldığı örgüte, DAEŞ’e karşı savaşırken yaşamını yitiren TKP/ML TİKKO militanı Nubar Ozanyan (Orhan Bakırcıyan) ismi verildiği bildirildi.

Örgüt merkezinden servis edilen görüntülerde, duvarlara sözde Ermeni soykırımını temsil eden “beni unutma çiçeği” figürleri çizildiği, terör örgütünün kurucu kadrosunda 50 kişinin olduğu bilgisi paylaşıldı.



Örgütün yayınladığı fotoğraflarda Rojova bölgesindeki karargahta Ermenistan bayraklarının asıldığı dikkatlerden kaçmazken, Şanlıurfa’dan Rojova’ya göç eden “Tamara Kasapyan” adlı kadın terörstin görüntüleri de ilk kez yayınlandı.



Terör örgütünün karargahı olarak kullanılan evin duvarlarına Taşnak, Hınçak örgüt liderleri, öldürülen ASALA militanları ile PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafları asıldı.