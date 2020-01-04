Türkiye'yi sarsan cinayette 3 tutuklama

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile Doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren Enver Y. (30) ve ona yardım ettiği ileri sürülen 2 kişi, tutuklandı.

Torbalı ilçesinde, pazar günü saat 21.30 sıralarında Enver Y., yüzüne maske takıp, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park'ın evinin zilini çaldı. Kapının açılmasının ardından evdekilere sakin olmalarını söyleyen Enver Y., Mehmet Fuat Park'a kasanın yerini sordu.

Olumsuz yanıt almasının ardından saldırdı. Enver Y., yaşanan boğuşma sırasında tabancasını ateşleyip, Mehmet Fuat Park'ı yaraladı. Daha sonra eşi Vildan Park'tan (51) 500 TL alıp, kaçtı. Enver Y., ardından 700 metre mesafede, aracında bekleyen Dr. Harun Gülcemal'in yanına gelip, para istedi. Üzerinde para olmadığını söyleyen Gülcemal'e, "Öyleyse evine gidelim, oradan al" dedi. Silah zoruyla Gülcemal'i evine götüren Enver Y., para ve değerli eşyaları istedi. Ancak doktorun eşi Hatice Gülcemal, direnmek istedi. Enver Y. tabancasını çekip Hatice Gülcemal'i da vurdu.

Doktor Harun Gülcemal'i en yakın ATM'ye götürerek, 1500 TL çektirip, aldı. Hatice Gülcemal ve Mehmet Fuat Park, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede, doktorların müdahalesine rağmen öldü. Polis ise Enver Y.'ın peşine düştü. Bulunduğu yer tespit edilen Enver Y., çatışmaya girdiği polislerden Yaşar Kahırlı'yı başından vurarak ağır yaraladı. Daha sonra saklandığı Atatürk Mahallesi'ndeki evde polis tarafından sırtından vurularak yakalandı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Enver Y.'ın ifadesinde, olay sırasında uyuşturucu hapın etkisinde olduğunu öne sürüp, suçunu itiraf ettiği belirtilerek, "Diyarbakır'dan birkaç gün önce Buca ilçesine geldim. Daha sonra Gaziemir'e geçtim. Buradan Torbalı'daki arkadaşlarımın yanına geçtim. Param kalmadı, cinayetleri para için işledim. Hap aldığım için ne yaptığımı bilmiyordum" dediği öğrenildi.

Enver Y.'ın sorgu sırasında, "Beni öldürün, siz beni öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim" diyerek, sinir krizi geçirdiği belirtildi.

Enver Y. ve ona yardım ettiği ileri sürülen 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

