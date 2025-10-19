Tutuklanan CHP'li eski belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı

  1. Anasayfa
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan CHP'li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem, cezaevinde rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturmasında gözaltına alınarak tutuklanan 15 kişi arasında bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Avukat Deniz Baykal, Turgay Erdem'in sağlık durumuyla ilgili açıklamasında, müvekkilinin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ve şu anda Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda bulunduğunu belirtti. 

Rekor oy ile seçilmişti... Eski CHP'li belediye başkanı tutuklandı!

Bursa'da eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, rüşvet, suç örgütü kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Eşi ve 7 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

 

 

