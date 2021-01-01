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  4. 01 Ocak 2021 11:31

Tuzla’da fabrika yangını

İstanbul Tuzla'da bir fabrikanı bahçesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın kontrol altına alındı.

Tuzla’da fabrika yangını
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Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikanın bahçesinde kimyasalların bulunduğu paletlerde saat 09.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Tuzla ve Kocaeli itfaiyelerine bağlı ekipler yönlendirildi.

Yangın nedeniyle yükselen siyah dumanlar çevre ilçelerden de görüldü. Zaman zaman patlamaların da olduğu yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, alevleri kontrol altına alarak, yangını söndürdü.  Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
 

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