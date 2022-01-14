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Üniversite öğrencisi Melike'nin şüpheli ölümü

Üniversite öğrencisi Melike'nin şüpheli ölümü

Konya'da üniversite öğrencisi Melike Ş. (20), 4. kattaki daireden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, evin Melike K.'nin erkek arkadaşına ait olduğunu belirledi.

Dün gece Akşehir ilçesine bağlı Seyran Mahallesi'nde genç bir kızın, apartmanın 4'üncü katından düştüğünü görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen genç kızın, Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksek Okulu öğrencisi Melike Ş. (20) olduğu tespit edildi.

EV ERKEK ARKADAŞINA AİTMİŞ
Ş.'nin cesedi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, olayın yaşandığı evin Ş.'nin aynı üniversiteden erkek arkadaşına ait olduğunu belirledi. Ş.'nin gözaltına alınan arkadaşı, çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

"SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"
Öte yandan, Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksek Okulundan paylaşılan mesajda, "Yüksekokulumuz Hemşirelik Bölümü öğrencilerinden Melike Ş. hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Etiketler konya üniversite öğrencisi şüpheli ölüm
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