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  4. 09 Ocak 2021 17:20

Üniversiteli Aleyna'dan acı haber! Yatağında ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi apart dairesindeki yatağında ölü bulundu.

Üniversiteli Aleyna'dan acı haber! Yatağında ölü bulundu
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Yunus Emre Mahallesi 6422 Sokak'taki apart dairesinde yalnız yaşayan Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Aleyna Y.'nden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açıp, girdikleri evde Y.'ni yatağında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK
Olay yeri inceleme ekibi, evde detaylı inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını kontrol etti. Vücudunda yara ya da darp izine rastlanmayan Aleyna Y.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalyalı olduğu bildirilen Y.'nin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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