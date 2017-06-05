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  4. 05 Haziran 2017 12:01

Üniversiteli Begüm'ün katiliyle ilgili FETÖ iddiası !

Arkadaşının kına gecesinde öldürülen Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Begüm Kartal'ın katiliyle ilgili FETÖ iddiası ortaya atıldı.

Üniversiteli Begüm'ün katiliyle ilgili FETÖ iddiası !
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Galatasaray Üniversiteli Begüm Kartal, 2005'te Malatya'da arkadaşının kına gecesinde başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. 5 ay sonra yakalanıp tutuklanan düğün magandası Osman Ulu, yargılaması devam ederken 5 yılık tutukluluk süresini doldurduğu gerekçesiyle 5 Ocak 2011'de tahliye edildi. Ulu'ya verilen 16 yıl 8 ay hapis cezası, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce bozuldu ve ceza 20 yıla çıkartıldı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi de cezayı onadı. Osman Ulu aranmaya başlandı.

KOD ADI 'ADIYAMAN'

Sabah'tan Sırrıberk Arslan'ın haberine göre; Zirve Yayınevi davasının o dönemdeki savcısı Şeref Gürkan ise davayı Ergenekon kumpasıyla ilişkilendirmek için, o esnada firari olan Osman Ulu'yu çeşitli vaatlerle gizli tanık yaptı. "Adıyaman" kod adı verilen Ulu, savcı Gürkan'ın yönlendirmesiyle, "Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ülger bana, İnönü Üniversitesi Rektörü Fatih Hilmioğlu'nu vurmamı teklif etti. Olayda kullanılacak olan uzun namlulu silahı bir mağarada gizlediler. Ancak gidip almadım" diye ifade verdi. Savcı Şeref Gürkan da bu ifadeyi kullanarak 9 asker hakkında ek iddianame hazırladı ve Zirve Yayınevi davası, Ergenekon davası ile birleştirildi. Şeref Gürkan, darbe girişiminin ardından tutuklandı.

Sabah

cinayet , galatasaray üniversitesi , katil zanlısı