Üzerine kaynar su döken eşinin boğazını kesti

Adana'da sevgilisini eve getirmek isteyen koca, üzerine kaynar su döken eşinin boğazını keserek yaraladı. Yaralanan karı koca hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi 581 Sokak'ta meydana geldi. Menderes C. ve Nuray C. bundan 25 yıl önce evlendi. Bu evlilikten 2 çocukları oldu. İddiaya göre, Menderes C. iki yıl önce Derya Ç. isimli bir kadınla sevgili oldu. Bu durumu öğrenen Nuray C. eşiyle tartıştı. Dün gece de Menderes C. sevgilisini eve getireceğini söyledi. Sabah olduğunda ise karı koca arasında yine eve sevgili getirme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bunun üzerine Nuray C. mutfağa gidip kaynar suyu alıp yatakta bulunan kocasının üzerine döktü. Haşlanan koca kalkıp mutfaktan bıçak alarak karısının boğazını kesti. Bu arada, çocuklar kavga seslerine uyanıp hemen olaya müdahale etti.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Nuray C.'yi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne; Menderes C.'yi ise Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Ameliyata alınan Nuray C.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan adamın yanık ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Çiftin oğlu Bayram C. (21) ise eve geldiğinde yerde iki bıçak olduğunu, babasının annesini yaraladığını öğrendiğini söyledi.