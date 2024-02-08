Uzman çavuş hastane bahçesinde eşini katletti

Elazığ'da fizyoterapi teknikeri kadın, uzman çavuş eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Elazığ'da özel bir hastanede fizyoterapi teknikeri olan kadın, hastane arkasında bir ay önce evlendiği kocasının silahından çıkan kurşunla öldürüldü. Talihsiz kadının eşiyle geçen ay resmi nikah kıydığı ve ağustos ayında da düğününün olacağı öğrenildi.

Elazığ'da özel bir hastanede fizyoterapist teknikeri olarak görev yapan B.D. (32), geçen ay resmi nikah kıydıkları eşi uzman çavuş M.C. ile bahçede konuşmaya başladı. Ardından ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından M.C. belinden çıkardığı tabancayla D.'ye peş peşe ateş etti. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli ise aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz kadının, sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

Bölgede inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Kadının cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

İHA