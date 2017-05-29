Vagonun üzerine çıkan genç akıma kapıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi’nde fotoğraf çekmek için tren istasyonundaki bir vagonun üzerine çıkan 25 yaşındaki Alper Timur, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.



Çerkezköy‘de oturan Alper Timur, bir arkadaşıyla birlikte dün İstasyon Mahallesi’ndeki tren garına gitti. Alper Timur, fotoğraf çekmek için vagon üzerine çıktığında elektrik akımına kapılarak yere düştü. Arkadaşının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alper Timur, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.













