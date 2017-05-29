İşte Süper Lig'de son haftanın programı !
İşte Süper Lig'de son haftanın programı !
Ulaştırma Bakanı açıkladı ! Karayollarında yeni dönem
Ulaştırma Bakanı açıkladı ! Karayollarında yeni dönem
Komşuda büyük şok ! Savaş uçağı düştü
Komşuda büyük şok ! Savaş uçağı düştü
FETÖ'nün firar ofisi ortaya çıkarıldı
FETÖ'nün firar ofisi ortaya çıkarıldı
Emniyet'te yeni FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Emniyet'te yeni FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı
CHP'den stadyum isimleri için sürpriz öneri
CHP'den stadyum isimleri için sürpriz öneri
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü !
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü !
Maliye Bakanı açıkladı: Gece 12'ye kadar açık olacak
Maliye Bakanı açıkladı: Gece 12'ye kadar açık olacak
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 29 Mayıs 2017 14:06

Vagonun üzerine çıkan genç akıma kapıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tren istasyonunda vagonun üzerinde fotoğraf çekerken akıma kapılan genç ağır yaralandı.

Vagonun üzerine çıkan genç akıma kapıldı
A+ A-

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi’nde fotoğraf çekmek için tren istasyonundaki bir vagonun üzerine çıkan 25 yaşındaki Alper Timur, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Çerkezköy‘de oturan Alper Timur, bir arkadaşıyla birlikte dün İstasyon Mahallesi’ndeki tren garına gitti. Alper Timur, fotoğraf çekmek için vagon üzerine çıktığında elektrik akımına kapılarak yere düştü. Arkadaşının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alper Timur, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.







DHA

tren , vagon , elektrik akımı