Vale cinayetinde flaş gelişme !

Kadıköy'de iki müşterinin yaşamını yitirdiği vale cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda olaydan sonra açığa alınan Emniyet Amiri Adnan A'nın da aralarında bulunduğu 5 kişiye dava açıldı.

Olay, geçen 7 Ocak'ta Caddebostan İskele Sokak’ta meydana geldi. Müşteriler ile valeler arasında araçların geç getirilmesiyle ilgili çıkan tartışmada, 2 kişi hayatını kaybetmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Hakan E. için, "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet ve "Kasten öldürmeye yardım etme" suçundan da 15 yıldan 20 yıla kadar, Mehmet Halim T. için "Kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet, emniyet amiri Adnan A.'nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli için de, "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.