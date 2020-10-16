Yakaladıkları hırsızı bakın nereye hapsettiler!

Antalya'da mahalle sakinleri tarafından yakalanan şüpheli, otomobilin bagajına kapatılıp hapsedildi. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şüpheliyi yakalayan kişinin, "Çıkarma, çıkarma orada yaşamayı seviyor" sözleri ile başka bir kişinin "Bekle de biraz dövelim" sözleri dikkat çekti.